Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.