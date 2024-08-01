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Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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