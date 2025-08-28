Antakya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı??????? eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
