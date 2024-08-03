Antakya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.