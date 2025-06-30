Antakya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antakya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yerleşim mahallerine yakın olan yangının yayılma ihtimaline karşı tedbir aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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