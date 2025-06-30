Antakya'da Orman Yangını: Tahliyeler Başladı

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Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler gerçekleştirilmeye başlandı. Yangınla mücadele için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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