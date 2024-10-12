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Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Mansurlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mansurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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