Antakya'da Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor

Antakya'da Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Gece boyunca karadan müdahale eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli söndürme çalışmaları başlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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