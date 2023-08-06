Antakya'da Orman Yangını Çıktı

HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. (DHA)