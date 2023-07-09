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Antakya'da Orman Yangını: 5 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Antakya'da Orman Yangını: 5 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde Uzunaliç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Uzunaliç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz, 4 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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