Antakya'da Orman Yangını: 5 Hektarlık Alan Zarar Gördü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Uzunaliç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Uzunaliç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz, 4 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.