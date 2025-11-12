Haberler

Antakya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Reyhanlı kara yolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
