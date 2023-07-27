Antakya'da motosiklet kazası: Sürücü havada metrelerce uçtu

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle havaya uçarak ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün metrelerce havada uçtuğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ANM 450 plakalı motosiklet ile 31 AIK 239 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü D.A. metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY