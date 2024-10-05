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Antakya'da Mobilya İşletmelerini Vuran Yangın

Antakya'da Mobilya İşletmelerini Vuran Yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.

Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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