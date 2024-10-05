Antakya'da Mobilya İşletmelerini Vuran Yangın
Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.
Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.