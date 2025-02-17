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Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bir metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Akasya Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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