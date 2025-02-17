Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bir metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Akasya Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel