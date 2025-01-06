Antakya'da Köprü Çöktü, Hafriyat Kamyonu Dereye Düştü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçtiği Ekinci Mahallesi'ndeki köprü çöktü.
Çökme sonucu hafriyat kamyonu dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik polislerince önlem alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel