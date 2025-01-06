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Antakya'da Köprü Çöktü, Hafriyat Kamyonu Dereye Düştü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçtiği Ekinci Mahallesi'ndeki köprü çöktü.

Çökme sonucu hafriyat kamyonu dereye düştü.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik polislerince önlem alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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