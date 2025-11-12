Antakya'da Köpeğe Çarpan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca mevkisinde köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki kadın sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel