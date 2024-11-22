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Antakya'da Kızılay Anaokulu Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Antakya'da Kızılay Anaokulu Temel Atma Töreni Gerçekleşti
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan '81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi' kapsamında Hatay'ın Antakya ilçesinde Tunalar Kızılay Anaokulunun temel atma töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesine kazandırılan Tunalar Kızılay Anaokulunun temeli törenle atıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Antakya ilçesinde Tunalar Kızılay Anaokulunun temel atma töreni düzenlendi.

Tören, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Vali Masatlı, anaokulunun çocuklara hayırlı olmasını dileyerek temel atma butonuna bastı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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