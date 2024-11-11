Antakya'da Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı M.A.V. (67) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 31 ALU 34 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen M.A.V. isimli erkeğe çaptı. Kamyonun altında kalan M.A.V., 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısı üzerine kazayı fark eden şoför, kamyonu durdurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, M.A.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.V.'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü A.V. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.