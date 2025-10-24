Haberler

Antakya'da Kamyon Çarpması Sonucu Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, yolun karşısına geçerken bir hafriyat kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki A.Ü. yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AZK 346 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü'ye (65) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan A.Ü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
