Antakya'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste gümrük kaçağı 540 paket sigara ve 140 bin makaron ele geçirildi.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel