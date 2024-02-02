Antakya'da İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarihi Uzun Çarşı'daki mefruşat ürünleri satan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Uzun Çarşı'daki mefruşat ürünleri satan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.