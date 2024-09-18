Antakya'da İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan C.H. ve H.G. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çalındığı belirlenen elektrik tesisat malzemeleri ele geçirildi ve malzemeler sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda şüpheli C.H. ve H.G. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir iş yerinden çalındığı belirlenen elektrik tesisat malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, sahibine teslim edildi.
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