Antakya'da İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheli C.H. ve H.G. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir iş yerinden çalındığı belirlenen elektrik tesisat malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, sahibine teslim edildi.