Antakya'da İki Katlı Binada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremler sonrası boşaltılan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Akevler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel