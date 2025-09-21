Haberler

Antakya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Ağaçlara Sıçradı

Antakya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Ağaçlara Sıçradı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, çevredeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi'ndeki hurdalıkta çıkıp, bölgedeki ağaçlara sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, hem hurdalıktaki hem de ağaçlıktaki yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
