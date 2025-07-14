Antakya'da Hurda Yüklü Kamyon Restoran Bahçesine Düştü: 2 Yaralı

Antakya'da Hurda Yüklü Kamyon Restoran Bahçesine Düştü: 2 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kamyonun restoran bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda yüklü kamyonun restoran bahçesine düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, Narlıca Mahallesi 517. Sokak'ta kontrol çıkarak yolun yaklaşık 8 metre altındaki restoranın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri H.İ.Ö, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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