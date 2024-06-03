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Antakya'da hurda malzemelerin bulunduğu sokakta yangın çıktı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta çıkan yangın söndürüldü. Yangın, iki katlı apartman ile park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta çıkan ve iki katlı apartman ile park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan iki katlı apartmanın önünde hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, hurdaların yakınında bulunan depremlerde hasar gören iki katlı kimsenin yaşamadığı apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle apartman ve araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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