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Antakya'da Hırsızlık Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner ve iş yerlerinden klima, elektrikli ocak ile ısıtıcı çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheliler H.B, M.T, H.İ.K, O.L, A.A, B.S, O.K. ve A.A, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 48 klima ünitesi, 22 elektrikli ocak ve 4 ısıtıcı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Antakya Hatay Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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