Antakya'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 39 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 39 yaşındaki şahıs öldü.

Kaza, saat 11.40 sıralarında Güllübahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu Berat M.'ye (39) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun altında sıkışan şahsı çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen şahıs, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY