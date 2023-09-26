Antakya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Şarj Aleti Ele Geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda, 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj aleti ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj aleti ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Haraparası Mahallesi'nde takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj cihazı ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü O.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel