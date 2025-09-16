Haberler

Antakya'da Gider Borusuna Düşen Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede gider borusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bölgedeki vatandaşların duyduğu hayvan sesleri üzerine yaşandı ve yavru köpek sağ salim annesinin yanına bırakıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir şantiyedeki gider borusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Altınçay Mahallesi'ndeki şantiyenin gider borusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Yara almayan köpek, annesinin yanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
