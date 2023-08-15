Antakya'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürüldü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Antakya Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel