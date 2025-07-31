Antakya'da Freni Patlayan Vinç Uçurumdan Yuvarlandı: 2 Yaralı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında freni patlayan bir vinç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada, vinçteki 2 kişi ağır yaralandı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, şantiye alanında freni patlayan vincin, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra uçurumdan yuvarlandığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye sahasında çalışma yapılan vinç, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından da hafif ticari araca çarpan tonlarca ağırlıktaki vinç, uçurumdan yuvarlandı. Vinçteki 2 kişi ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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