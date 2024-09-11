Antakya'da Fırnız Yaylası'nda Orman Yangını Çıktı
Antakya ilçesindeki Fırnız Yaylası'nda bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
HATAY'ın Antakya ilçesindeki Fırnız Yaylası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Fırnız Yaylası'nda gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak mesafedeki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, 43 personel, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel, AFAD'dan 3 araç 10 personel müdahale etti. Sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.