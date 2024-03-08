Antakya'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.A. Kuzeytepe Mahallesi'nde, hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.İ. ise Haraparası Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. Kuzeytepe Mahallesi'nde, hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.İ. ise Haraparası Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.