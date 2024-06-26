Antakya'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Silahlı yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan H.Ç., cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Silahlı yağma ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. operasyonda yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.