Antakya'da fay hattının geçtiği yolda oluşan yarıklar havadan görüntülendi Güncel Haberler Hatay'da fay hattının geçtiği Antakya-Cilvegözü kara yolunda derin yarıklar oluştu. Hatay'da fay hattının geçtiği Antakya-Cilvegözü kara yolunda derin yarıklar oluştu. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antakya-Cilvegözü kara yolunda Demirköprü mevkisinde oluşan yarıklar, afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki hasar nedeniyle bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Yaklaşık 2 metreyle derinliği insan boyuna oluşan yarıkların yanı sıra bölgedeki bir tarlada meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antakya'da fay hattının geçtiği yolda oluşan yarıklar havadan görüntülendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.