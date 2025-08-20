Antakya'da Eve Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Hane sakinleri, yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Suvatlı Mahallesi'nde bir eve giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan hane sakinleri, başarılı olamayınca Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel