Antakya'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, şüpheliler A.H. ile U.E.İ'yi suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayda 2 televizyon, kombi, mini fırın ve kıyma makinesi ele geçirildi.