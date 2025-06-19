Antakya'da Düzensiz Göç Operasyonu: 8 Yabancı Yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Narlıca Mahallesi'nde durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlardaki 8 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A. ve C.İ'yi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca çalışmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.