Antakya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Antakya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Antakya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 SN 709 plakalı hafriyat kamyonu Kisecik Mahallesi'nde yük boşalttığı sırada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya, İtfaiye, Kisecik, Hatay, Güncel, Haberler

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