Antakya'da Derenin Su Seviyesi Düştü, Balık Ölümleri Gerçekleşti
Hatay'ın Antakya ilçesinde, deredeki su seviyesinin azalması nedeniyle birçok balık öldü. Sıcak hava koşulları ve azalan su akışı, balık ölümlerine sebep oldu.
Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Arpahan mevkisindeki derede su seviyesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Sıcak hava ve su akışının azalması nedeniyle öldüğü değerlendirilen balıklar, kıyıya vurdu.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel