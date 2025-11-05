Antakya'da Depremzedelerin Konteynerlerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteynerlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekiplerin araştırmalarında, zanlıların evlerinde çalıntı eşyalar ve uyuşturucu madde bulundu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin kaldığı 7 konteynerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Kurtuluş Konteyner Kent'teki konteynerlerden eşya çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Olay yeri ve çevresindeki incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.Ş, H.B. ve E.S. polis ekiplerince yakalandı.
Zanlıların evlerindeki aramada çalıntı 3 klima ünitesi ile 12,14 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş, H.B. ve E.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 7 konteynerden çalınan malzemeleri satın aldıkları belirlenen O.Ö. ve C.D. hakkında adli işlem yapıldı.