Antakya'da Depremzedelerin Konteynerlerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteynerlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekiplerin araştırmalarında, zanlıların evlerinde çalıntı eşyalar ve uyuşturucu madde bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelerin kaldığı 7 konteynerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Kurtuluş Konteyner Kent'teki konteynerlerden eşya çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Olay yeri ve çevresindeki incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.Ş, H.B. ve E.S. polis ekiplerince yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada çalıntı 3 klima ünitesi ile 12,14 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş, H.B. ve E.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 7 konteynerden çalınan malzemeleri satın aldıkları belirlenen O.Ö. ve C.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Haberler.com
