Antakya'da depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, İHA ile takip edilerek yakalandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler İ.G, H.H.İ, A.A.İ, M.S, M.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.