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Antakya'da depremzede çadırı yangında küle döndü

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşın çadırı yangında küle döndü. Yangın, Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı çadırda başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı. Yangın, 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu. Yangında çadır küle dönerken otluk alana yayılan alevler söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşın çadırı yangında küle döndü.

Yangın, Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı çadırda başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı. Yangın, 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu. Yangında çadır küle dönerken otluk alana yayılan alevler söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antakya Aksaray Hatay Güncel Haberler

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