Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'da birçok bina yıkıldı. Atatürk Caddesi'nde binaların altındaki iş yerleri de enkaza döndü.

Depremlerin ilçede yol açtığı yıkım, fotoğraf karelerine yansıdı.

Fotoğraflarda, enkazın önünde üzerindeki gelinlikle ayakta duran cansız manken de görülüyor.

İkinci katı zeminle eşitlenen bir apartmanın önünde duran iki sahipsiz kedi de objektiflere yansıdı. Kedilerin önünden ayrılmadığı apartman ve çevresinde, enkaz kaldırma çalışması yapanların dışında kimse görülmüyor.

Antakya'nın tarihi sokaklarında tescilli binaların yıkıldığı ve enkazın yola saçıldığı yerde ise "Moloz dökmek yasaktır" yazısı ile kent merkezinde arama kurtarma çalışması yapılan bir apartmanın enkazında asılı kalan pelüş oyuncak ve duvarları yıkılan evlerdeki asılı perdeler dikkati çekiyor.