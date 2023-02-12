Antakya'da depremin 160. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 160 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından, depremin 160. saatinde, 65 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadını sağ çıkardı. Sağlık personeline teslim edilen kadın tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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