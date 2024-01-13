Antakya'da deprem hasarlı kafede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremlerde hasar gören kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zenginler Mahallesi'nde bulunan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan iki katlı kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.