Üye Girişi
Haberler

Antakya'da deprem hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title