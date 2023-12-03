Antakya'da deprem hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.