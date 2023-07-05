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Antakya'da deprem enkazı bulunan evde yangın çıktı

Antakya'da deprem enkazı bulunan evde yangın çıktı

Güncel Haberler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çevresinde depremlerde yıkılan yapıların enkazı bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çevresinde depremlerde yıkılan yapıların enkazı bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar almayan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevresinde depremlerde yıkılan yapıların enkazı bulunan eve yaklaşamadı.

Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla enkazlar arasından çıkarılan hortumlarla alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Orhanlı Mahallesi Antakya Hatay Güncel Haberler

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