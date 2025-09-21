Haberler

Antakya'da Çukura Düşen Köpek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaatta çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, yavruyu halat yardımıyla çıkardı ve ardından su ile yiyecek vererek yaşam alanına bıraktı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaattaki çukura düşen köpek yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Aksaray Mahallesi'ndeki inşaatta çukurdan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, halat yardımıyla yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, su ve yiyecek verilmesinin ardından yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.