Antakya'da Çukura Düşen Köpek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaatta çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, yavruyu halat yardımıyla çıkardı ve ardından su ile yiyecek vererek yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaattaki çukura düşen köpek yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Aksaray Mahallesi'ndeki inşaatta çukurdan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, halat yardımıyla yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek, su ve yiyecek verilmesinin ardından yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel