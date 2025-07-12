Antakya'da Çocuklar için Eğlenceli Etkinlik Düzenlendi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, animasyon gösterileri, balon şovları ve müzik eşliğinde keyif dolu anlar yaşadı. Organizasyon, patlamış mısır ikramı ve palyaçolarla hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Gülderen TOKİ Konutları'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon gösterileri, balon şovları ve müzik eşliğinde eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.

Etkinlik, çocukların palyaçolarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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